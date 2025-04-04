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Генерал США подтвердил контрнаступление ВСУ в Белгородской области

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  • 4.04.2025, 16:07
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Генерал США подтвердил контрнаступление ВСУ в Белгородской области

Украинские силы расширяют свое присутствие в РФ.

Вооруженные силы Украины по-прежнему контролируют значительную часть Курской области в РФ, а также вошли в соседнюю Белгородскую область, расширяя свое присутствие на российской территории.

Такое заявление сделал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский Politico.

«Сейчас довольно значительные силы удерживают немалую - хотя и уменьшившуюся, но все же существенную - часть территории в Курской области России. И они удерживают очень выгодные с оборонительной точки зрения позиции южнее, в Белгородской области… Украинцы пару недель назад начали небольшое контрнаступление на территории России (в Белгородской области). Так что в этом районе все еще продолжается противостояние с переменным успехом», - заявил генерал.

Как утверждают в Politico, Каволи - первый военный чиновник, подтвердивший, что украинские войска вошли в Белгородскую область.

Оценивая ситуацию на поле боя в целом, генерал заявил, что украинская армия сейчас занимает прочные оборонительные позиции и еженедельно улучшает свои возможности по набору и обучению новых солдат для их укрепления.

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