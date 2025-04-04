Названа лучшая рыба для похудения 3 4.04.2025, 16:09

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Диетологи рекомендуют несколько видов.

Рыба для диеты подойдет любая — и более жирные сорта тоже, потому что у них больше полезных веществ. Нежирная рыба употребляется практически в каждой низкокалорийной диете для похудения, так как дает организму огромное количество белка и минимум жиров, пишет ТСН.

Рыбу, которую рекомендуют диетологи во время похудения:

Лосось

Лосось — отличный источник нежирного белка. Он содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для нашего рациона. Омега-3 — питательные вещества, которые дают нашему телу энергию и поддерживают правильную работу сердца, легких, мозга и иммунной системы. Также они способствуют ускорению метаболизма.

Тунец

Тунец полон питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3, витамин D и селен.

Селен является важным питательным веществом, необходимым для нашей щитовидной железы для оптимального функционирования. Поскольку щитовидная железа отвечает за обмен веществ, плохо функционирующая щитовидная железа может повлиять на нашу способность терять вес, поэтому употребление продуктов, богатых селеном, может помочь.

Треска

Она может помочь вашему телу нормально функционировать благодаря содержащимся в ней витаминам и минералам.

Треска богата белком и содержит мало калорий и жира, а также богата витамином B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом, выработки нейротрансмиттеров, метаболизма питательных веществ.

Палтус

Люди, которые едят палтус регулярно могут получить несколько преимуществ для здоровья. Палтус содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12.

Если вы хотите похудеть, то табу распространяется на следующие виды рыбы: сельдь (210-250 ккал на 100 грамм), скумбрия (180-220 ккал), угорь (230-280 ккал).

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