Украинские пограничники взяли в плен 61-летнего оккупанта из Мурманска

Украинские пограничники взяли в плен 61-летнего оккупанта из Мурманска1
- 4.04.2025, 16:16
- 1,812
Он полтора суток бродил по Сумской области.
Воины Измаильского пограничного отряда взяли в плен 61-летнего оккупанта-контрактника на Сумском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Пленный рассказал, что выполнял задание по доставке продовольствия на передовые позиции своего подразделения, однако заблудился и в течение полутора суток пытался найти дорогу к своим.
Во время допроса он также сообщил, что проходит военную службу по контракту, к подписанию которого его принудили представители российской полиции.
«К слову, контрактник не слишком молодой ему - 61 год, а приехал воевать аж из Мурманска. Сейчас он передан в компетентные органы для проведения дальнейших следственных действий», - отметили пограничники.