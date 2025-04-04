Украинские пограничники взяли в плен 61-летнего оккупанта из Мурманска 1 4.04.2025, 16:16

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Он полтора суток бродил по Сумской области.

Воины Измаильского пограничного отряда взяли в плен 61-летнего оккупанта-контрактника на Сумском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Пленный рассказал, что выполнял задание по доставке продовольствия на передовые позиции своего подразделения, однако заблудился и в течение полутора суток пытался найти дорогу к своим.

Во время допроса он также сообщил, что проходит военную службу по контракту, к подписанию которого его принудили представители российской полиции.

«К слову, контрактник не слишком молодой ему - 61 год, а приехал воевать аж из Мурманска. Сейчас он передан в компетентные органы для проведения дальнейших следственных действий», - отметили пограничники.

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