Генсек НАТО ответил, каким видит устойчивый мир в Украине 4.04.2025, 16:34

Марк Рютте

«Путин никогда больше не попытается получить один квадратный километр в будущем».

Будущие гарантии безопасности для Украины должны гарантировать, что диктатор Владимир Путин больше никогда не попытается атаковать страну.

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марок Рютте.

По словам Рютте, «кратчайшим ответом» на вопрос о гарантиях безопасности, является принятие мер, которые будут гарантировать для Киева то, что «Путин никогда, никогда больше не попытается получить один квадратный километр или одну квадратную милю Украины в будущем, что он знает, что существует сдерживание и оборона, с помощью которых Украина никогда не может быть атакована в будущем».

Также добавил, что страны-члены НАТО продолжают оказывать большую оборонную поддержку Украине, среди которой оборудование, а также боеприпасы.

Гарантии безопасности для Украины

Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, чтобы исключить повторение войны с Россией в будущем. Предыдущие договоренности, такие как Будапештский меморандум, не смогли предотвратить агрессию, поэтому стране нужен новый формат международных обязательств.

Ключевой целью является создание таких условий, при которых Россия не решится повторить нападение. Для этого Украина стремится к вступлению в НАТО или заключению договоров по безопасности с ведущими государствами мира.

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