Белоруcская студия дизайна получила международную премию за работу над офисом 4.04.2025, 16:38

В интерьере использовали натуральные материалы: камень, металл, дерево.

Команда Zrobim architects получила международную премию Add Awards за офис, спроектированный для «Альфа-Банка», пишет CityDog.io.

Беларусcкое архитектурное бюро Zrobim architects стало победителем в номинации «Бизнес-интерьеры» международной премии Add Awards 2024. Их проект — офис «Альфа-Банка» для премиальных клиентов — победил в категории «Бизнес-интерьеры».

В интерьере дизайнеры использовали натуральные материалы: камень, металл, дерево. На входе установили арт-объект — большую букву А. Ее форма, как пишут на сайте премии, напоминает Стоунхендж и символизирует надежность банка.

К слову, премия Add Awards проходит каждый год и считается одной из престижных в сфере дизайна и архитектуры. В этом году в ней участвовали более 700 проектов со всего мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com