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Белоруcская студия дизайна получила международную премию за работу над офисом

  • 4.04.2025, 16:38
Белоруcская студия дизайна получила международную премию за работу над офисом

В интерьере использовали натуральные материалы: камень, металл, дерево.

Команда Zrobim architects получила международную премию Add Awards за офис, спроектированный для «Альфа-Банка», пишет CityDog.io.

Беларусcкое архитектурное бюро Zrobim architects стало победителем в номинации «Бизнес-интерьеры» международной премии Add Awards 2024. Их проект — офис «Альфа-Банка» для премиальных клиентов — победил в категории «Бизнес-интерьеры».

В интерьере дизайнеры использовали натуральные материалы: камень, металл, дерево. На входе установили арт-объект — большую букву А. Ее форма, как пишут на сайте премии, напоминает Стоунхендж и символизирует надежность банка.

К слову, премия Add Awards проходит каждый год и считается одной из престижных в сфере дизайна и архитектуры. В этом году в ней участвовали более 700 проектов со всего мира.

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