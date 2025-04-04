Белоруcская студия дизайна получила международную премию за работу над офисом
- 4.04.2025, 16:38
В интерьере использовали натуральные материалы: камень, металл, дерево.
Команда Zrobim architects получила международную премию Add Awards за офис, спроектированный для «Альфа-Банка», пишет CityDog.io.
Беларусcкое архитектурное бюро Zrobim architects стало победителем в номинации «Бизнес-интерьеры» международной премии Add Awards 2024. Их проект — офис «Альфа-Банка» для премиальных клиентов — победил в категории «Бизнес-интерьеры».
В интерьере дизайнеры использовали натуральные материалы: камень, металл, дерево. На входе установили арт-объект — большую букву А. Ее форма, как пишут на сайте премии, напоминает Стоунхендж и символизирует надежность банка.
К слову, премия Add Awards проходит каждый год и считается одной из престижных в сфере дизайна и архитектуры. В этом году в ней участвовали более 700 проектов со всего мира.