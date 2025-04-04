В РФ возникли серьезные проблемы со строительством самолетов 4.04.2025, 16:44

Игорь Романенко

Украинский генерал раскрыл детали.

Со строительством самолетов у РФ серьезные проблемы из-за санкций. В частности, выпускать качественные борта стратегической авиации они совсем не могут, а самолеты других видов если и выпускают, то лишь единицы, заявил генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010) Игорь Романенко в эфире «Эспрессо» .

Он прокомментировал недавнее сообщение российских информационных ресурсов о передаче Минобороны РФ якобы партии новых истребителей Су-35С.

«Несмотря на то, что российская пропаганда поднимает это, словно большое достижение, они производят и передают единицами (самолеты - УНИАН). То есть речь о 3, 5, 4 разных самолетов. Но таких как например стратегическая авиация - что Ту-160, что Ту-22М3 вообще, в лучшем случае для них, это могут ремонтировать, а производить, добавлять вообще не могут», - отметил Романенко.

Он заверил, что санкции сейчас влияют очень существенно на оборонное производство страны-агрессора, и в том числе на авиационную отрасль россиян.

Романенко также напомнил, что качество российских самолетов еще и до санкций было сомнительным. В частности, Индия отказалась от партии российских Су-30, потому что машины не соответствовали заявленным характеристикам.

«И сейчас россияне еле-еле продали их Эфиопии. То есть там вопрос был, чтобы продать хоть как-нибудь. Так что мы не ведемся на российскую пропаганду. С этим (изготовлением самолетов - ред.) у них есть серьезные проблемы, мягко говоря», - резюмировал Романенко.

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