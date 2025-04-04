В Минске продают квартиру в доме, где жила культурная элита БССР

В Минске продают квартиру в доме, где жила культурная элита БССР2
- 4.04.2025, 16:54
- 1,712
Атмосферу поддерживают элементы дорогих антикварных деталей.
В Минске на продажу выставили квартиру в доме, в котором жили композитор Дмитрий Смольский, скульптор Алексей Глебов и оперная певица Лариса Александровская, пишет Tochka.by.
В доме по адресу ул. Захарова, 23, продают двушку с идеальным ремонтом, метраж — 47 «квадратов».
«Здесь царит атмосфера прошлой эпохи в современной интерпретации. Прослеживается тонкая грань между сдержанностью, строгостью и дорогой благородной роскошью. Именно люди, обладающие хорошим вкусом и чувством стиля, сформировали интерьер, которым вы будете восхищаться многие годы», — сказано в объявлении.
Среди преимуществ жилплощади называют тепло (толщина внешних стен в четыре кирпича), много света и хорошую звукоизоляцию внутри квартиры.
Предлагаемый вариант расположен на втором этаже четырехэтажного здания. Продавцы отмечают рациональную планировку с отдельными спальней, гостиной, кухней, санузлом и удобной прихожей.
В дизайне квартиры попытались сохранить дух эпохи прошлого века. При отделке отдавали предпочтение натуральным материалам. При подборе цвета — светлым оттенкам. К тому же вся мебель и техника здесь новые и современные.
«Атмосферу квартиры поддерживают элементы дорогих антикварных деталей», — сообщают продавцы.
Стоимость такого жилья составляет 497 050 рублей, или около 159 тысяч долларов.