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В Минске продают квартиру в доме, где жила культурная элита БССР

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  • 4.04.2025, 16:54
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В Минске продают квартиру в доме, где жила культурная элита БССР

Атмосферу поддерживают элементы дорогих антикварных деталей.

В Минске на продажу выставили квартиру в доме, в котором жили композитор Дмитрий Смольский, скульптор Алексей Глебов и оперная певица Лариса Александровская, пишет Tochka.by.

В доме по адресу ул. Захарова, 23, продают двушку с идеальным ремонтом, метраж — 47 «квадратов».

«Здесь царит атмосфера прошлой эпохи в современной интерпретации. Прослеживается тонкая грань между сдержанностью, строгостью и дорогой благородной роскошью. Именно люди, обладающие хорошим вкусом и чувством стиля, сформировали интерьер, которым вы будете восхищаться многие годы», — сказано в объявлении.

Среди преимуществ жилплощади называют тепло (толщина внешних стен в четыре кирпича), много света и хорошую звукоизоляцию внутри квартиры.

Предлагаемый вариант расположен на втором этаже четырехэтажного здания. Продавцы отмечают рациональную планировку с отдельными спальней, гостиной, кухней, санузлом и удобной прихожей.

В дизайне квартиры попытались сохранить дух эпохи прошлого века. При отделке отдавали предпочтение натуральным материалам. При подборе цвета — светлым оттенкам. К тому же вся мебель и техника здесь новые и современные.

«Атмосферу квартиры поддерживают элементы дорогих антикварных деталей», — сообщают продавцы.

Стоимость такого жилья составляет 497 050 рублей, или около 159 тысяч долларов.

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