На юге Беларуси снова заметили медведя
- 4.04.2025, 17:10
Эксклюзивный появился в Национальном парке «Припятский».
Сегодня на юге страны фотоловушка опять сработала на медведя. Первые кадры предоставил Национальный парк «Припятский», на чьей территории это произошло. Напомним, две недели назад в тех же краях медведя уже фиксировали — но, возможно, на этот раз мы видим другого персонажа. В любом случае гость это эксклюзивный и дает понять, что в лесу теперь можно увидеть не только ужа да кабана.
Нынешний медведь сфотографирован в 30 километрах от места появления предыдущего. Дважды — 30 марта и 4 апреля. И снимки, и ситуацию на местности еще предстоит изучать, но в нацпарке теперь знают: медведь или медведи точно прописались у них и перезимовали. Теперь ищут физические следы, признаки жизнедеятельности, места зимовки. Выслеживают с помощью камер. При площади 90 тысяч гектар зверю есть где разгуляться и кем пропитаться. Не исключают, что зверь может переплыть реку и поискать счастья в других районах.
Судя по кадрам, нынешний медведь мельче мартовского (для масштаба дан кабан, снятый на том же месте).