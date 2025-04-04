На юге Беларуси снова заметили медведя 4.04.2025, 17:10

Эксклюзивный появился в Национальном парке «Припятский».

Сегодня на юге страны фотоловушка опять сработала на медведя. Первые кадры предоставил Национальный парк «Припятский», на чьей территории это произошло. Напомним, две недели назад в тех же краях медведя уже фиксировали — но, возможно, на этот раз мы видим другого персонажа. В любом случае гость это эксклюзивный и дает понять, что в лесу теперь можно увидеть не только ужа да кабана.

Нынешний медведь сфотографирован в 30 километрах от места появления предыдущего. Дважды — 30 марта и 4 апреля. И снимки, и ситуацию на местности еще предстоит изучать, но в нацпарке теперь знают: медведь или медведи точно прописались у них и перезимовали. Теперь ищут физические следы, признаки жизнедеятельности, места зимовки. Выслеживают с помощью камер. При площади 90 тысяч гектар зверю есть где разгуляться и кем пропитаться. Не исключают, что зверь может переплыть реку и поискать счастья в других районах.

Судя по кадрам, нынешний медведь мельче мартовского (для масштаба дан кабан, снятый на том же месте).

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