Австрия закрывает границы с Венгрией и Словакией 2 4.04.2025, 17:12

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Из-за вспышки ящура.

С субботы, 5 апреля, Австрия закрывает 24 пункта пропуска на границе с Венгрией и Словакией. Причиной этому стала вспышка в странах-соседях ящура — острого вирусного заболевания, поражающего парнокопытных животных, пишет BILD.

В настоящий момент болезнь распространяется всего в нескольких километрах от австрийской границы. В Венгрии и Словакии уже уничтожаются тысячи животных, Австрия также вводит запрет на ввоз животных и продуктов животного происхождения, включая крупный рогатый скот, свиней, свежее мясо, сырое молоко и дичь. Эти меры безопасности продлятся, предварительно, до 20 мая.

«Это самый опасный вирус, который мы знаем», — считает вирусолог Норберт Новотны из Венского ветеринарного университета.

Ящур считается чрезвычайно заразным и поражает всех парнокопытных, включая крупный рогатый скот, свиней, коз и овец. Также могут быть инфицированы дикие животные, такие как олени. Его вспышка вызывает опасность для сельского хозяйства.

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