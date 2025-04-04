закрыть
4 апреля 2025, пятница, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австрия закрывает границы с Венгрией и Словакией

2
  • 4.04.2025, 17:12
  • 1,768
Австрия закрывает границы с Венгрией и Словакией

Из-за вспышки ящура.

С субботы, 5 апреля, Австрия закрывает 24 пункта пропуска на границе с Венгрией и Словакией. Причиной этому стала вспышка в странах-соседях ящура — острого вирусного заболевания, поражающего парнокопытных животных, пишет BILD.

В настоящий момент болезнь распространяется всего в нескольких километрах от австрийской границы. В Венгрии и Словакии уже уничтожаются тысячи животных, Австрия также вводит запрет на ввоз животных и продуктов животного происхождения, включая крупный рогатый скот, свиней, свежее мясо, сырое молоко и дичь. Эти меры безопасности продлятся, предварительно, до 20 мая.

«Это самый опасный вирус, который мы знаем», — считает вирусолог Норберт Новотны из Венского ветеринарного университета.

Ящур считается чрезвычайно заразным и поражает всех парнокопытных, включая крупный рогатый скот, свиней, коз и овец. Также могут быть инфицированы дикие животные, такие как олени. Его вспышка вызывает опасность для сельского хозяйства.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко