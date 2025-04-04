Австрия закрывает границы с Венгрией и Словакией

Австрия закрывает границы с Венгрией и Словакией2
- 4.04.2025, 17:12
- 1,768
Из-за вспышки ящура.
С субботы, 5 апреля, Австрия закрывает 24 пункта пропуска на границе с Венгрией и Словакией. Причиной этому стала вспышка в странах-соседях ящура — острого вирусного заболевания, поражающего парнокопытных животных, пишет BILD.
В настоящий момент болезнь распространяется всего в нескольких километрах от австрийской границы. В Венгрии и Словакии уже уничтожаются тысячи животных, Австрия также вводит запрет на ввоз животных и продуктов животного происхождения, включая крупный рогатый скот, свиней, свежее мясо, сырое молоко и дичь. Эти меры безопасности продлятся, предварительно, до 20 мая.
«Это самый опасный вирус, который мы знаем», — считает вирусолог Норберт Новотны из Венского ветеринарного университета.
Ящур считается чрезвычайно заразным и поражает всех парнокопытных, включая крупный рогатый скот, свиней, коз и овец. Также могут быть инфицированы дикие животные, такие как олени. Его вспышка вызывает опасность для сельского хозяйства.