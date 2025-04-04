закрыть
4 апреля 2025, пятница, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заинтриговал заявлением о Путине и Зеленском

1
  • 4.04.2025, 17:20
  • 1,722
Трамп заинтриговал заявлением о Путине и Зеленском

Президент США высказался по пути из Вашингтона в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы заключить соглашение о прекращении огня в Украине. В переговорах между сторонами уже есть сдвиги. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами.

По его словам, между сторонами уже ощутимы сдвиги в переговорах по войне в Украине. В то же время Трамп раскритиковал Европу, заявив, что ей не удалось достичь прогресса в отношениях с Кремлем. Он подчеркнул, что нынешнее состояние диалога обнадеживает.

«Он готов заключить сделку», - сказал Трамп, имея в виду президента Зеленского.

Также президент США уточнил, что разговаривал с Владимиром Зеленским «не так давно».

«И я думаю, что Путин готов пойти на сделку», - отметил Трамп.

На просьбу прокомментировать визит в США представителя РФ Кирилла Дмитриева Трамп заявил, что не обсуждает конкретных лиц.

«Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина - РФ», - добавил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко