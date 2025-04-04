Трамп заинтриговал заявлением о Путине и Зеленском

Трамп заинтриговал заявлением о Путине и Зеленском1
- 4.04.2025, 17:20
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Президент США высказался по пути из Вашингтона в Майами.
Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы заключить соглашение о прекращении огня в Украине. В переговорах между сторонами уже есть сдвиги. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами.
По его словам, между сторонами уже ощутимы сдвиги в переговорах по войне в Украине. В то же время Трамп раскритиковал Европу, заявив, что ей не удалось достичь прогресса в отношениях с Кремлем. Он подчеркнул, что нынешнее состояние диалога обнадеживает.
«Он готов заключить сделку», - сказал Трамп, имея в виду президента Зеленского.
Также президент США уточнил, что разговаривал с Владимиром Зеленским «не так давно».
«И я думаю, что Путин готов пойти на сделку», - отметил Трамп.
На просьбу прокомментировать визит в США представителя РФ Кирилла Дмитриева Трамп заявил, что не обсуждает конкретных лиц.
«Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина - РФ», - добавил он.