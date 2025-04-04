«Видели бы вы, как там подпрыгивают машины» 4.04.2025, 17:30

Белоруска назвало место с коварным лежачим полицейским в Минске.

Читательница «Онлайнера» по имени Ольга пожаловалась на лежачий полицейский, который установили возле моста на пересечении улиц Долгобродской и Ванеева. Судя по ее комментарию, он создает трудности для водителей.

«На пересечении улиц Ванеева и Долгобродской идет ремонт моста. Сделан объезд. Поставлен светофор. Установлен лежачий полицейский, который не выделен цветом на дороге (также отсутствует знак, предупреждающий водителя о его наличии), — объяснила Ольга. — Видели бы вы, как там подпрыгивают машины».

«При первом проезде решила, что я невнимательный водитель, — поделилась девушка. — Сегодня наблюдала таких же бедолаг: водители экстренно тормозили, автомобили прям подскакивали».

Журналисты попросили прислать снимок новшества, но это оказалось непросто. «Там движение интенсивное, две полосы всего, — рассказала Ольга. — Остановиться невозможно».

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