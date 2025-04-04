закрыть
4 апреля 2025, пятница, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Видели бы вы, как там подпрыгивают машины»

  • 4.04.2025, 17:30
«Видели бы вы, как там подпрыгивают машины»

Белоруска назвало место с коварным лежачим полицейским в Минске.

Читательница «Онлайнера» по имени Ольга пожаловалась на лежачий полицейский, который установили возле моста на пересечении улиц Долгобродской и Ванеева. Судя по ее комментарию, он создает трудности для водителей.

«На пересечении улиц Ванеева и Долгобродской идет ремонт моста. Сделан объезд. Поставлен светофор. Установлен лежачий полицейский, который не выделен цветом на дороге (также отсутствует знак, предупреждающий водителя о его наличии), — объяснила Ольга. — Видели бы вы, как там подпрыгивают машины».

«При первом проезде решила, что я невнимательный водитель, — поделилась девушка. — Сегодня наблюдала таких же бедолаг: водители экстренно тормозили, автомобили прям подскакивали».

Журналисты попросили прислать снимок новшества, но это оказалось непросто. «Там движение интенсивное, две полосы всего, — рассказала Ольга. — Остановиться невозможно».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко