«Видели бы вы, как там подпрыгивают машины»
- 4.04.2025, 17:30
Белоруска назвало место с коварным лежачим полицейским в Минске.
Читательница «Онлайнера» по имени Ольга пожаловалась на лежачий полицейский, который установили возле моста на пересечении улиц Долгобродской и Ванеева. Судя по ее комментарию, он создает трудности для водителей.
«На пересечении улиц Ванеева и Долгобродской идет ремонт моста. Сделан объезд. Поставлен светофор. Установлен лежачий полицейский, который не выделен цветом на дороге (также отсутствует знак, предупреждающий водителя о его наличии), — объяснила Ольга. — Видели бы вы, как там подпрыгивают машины».
«При первом проезде решила, что я невнимательный водитель, — поделилась девушка. — Сегодня наблюдала таких же бедолаг: водители экстренно тормозили, автомобили прям подскакивали».
Журналисты попросили прислать снимок новшества, но это оказалось непросто. «Там движение интенсивное, две полосы всего, — рассказала Ольга. — Остановиться невозможно».