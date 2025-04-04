«Весенне-летнюю кампанию Россия уже провалила»: Гиркин занервничал в тюрьме 1 4.04.2025, 17:35

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Положение РФ ухудшается с каждым днем войны на истощение.

Даже если весной - летом 2025 у ВС РФ на фронте будут какие-то тактические успехи в виде небольших продвижений, кардинально ситуацию это не улучшит. Положение РФ ухудшается с каждым днем войны на истощение.

Об этом написал российский Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас отбывает срок в тюрьме РФ за критику Кремля. Его письмо опубликовали соратники, передает Dialog.UA.

Он пришел к выводу, что весенне-летнюю военную кампанию Россия уже провалила. «Не проиграли, а именно провалили! Проиграть ее нам еще только предстоит… Вовсе не исключена возможность того, что враг сумеет более-менее успешно нанести нам серию болезненных ударов», — написал Стрелков.

Особо тревожно российскому чекисту за «Крымское направление». Однако, отметил он, удар может последовать и в другом месте. Если Силы обороны Украины добьются успеха, то, со слов Стрелкова, «негативный эффект от очередной затяжной и кровавой кампании будет еще хуже, чем сейчас ожидается».

Учитывая операцию в Курской области, ВСУ способны и умеют удивлять на поле боя Стрелков уверен, что попытки российского диктатора Владимира Путина добиться мира на свои условиях через переговоры обречены на провал.

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