Белорус заставил российских учителей провести уроки в честь несуществующего «Крутого Уокера» 4.04.2025, 17:39

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Владислав Бохан

В школах РФ не стали возражать.

Белорусский пранкер Владислав Бохан провел очередную акцию для самого терпеливого слоя госработников. Владислав объясняет свои акции исследованием фашизации России – когда люди становятся безусловно готовыми выполнять все, что требуют от них российские власти.

На этот раз он разослал в российские школы требование провести урок в честь «героя СВО и сирийской кампании» с позывным «Крутой Уокер». Учителя снова не стали возражать. Видео вышло на канале ByLOL.

Владислав Бохан сообщает, что отправил более ста писем в школы Новгородской области от имени регионального отделения «Единой России». Несколько школ прислали отчеты о проведении «патриотического урока» в честь «героя СВО и сирийской кампании», в роли которого выступил сам акционист.

«Терентий Александрович Кургинов», по легенде, был «племянником министра ЖКХ» и воевал в Сирии, где получил позывной «Крутой Уокер» (отсылка к сериалу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»).

После войны в Сирии вымышленный персонаж стал «активным членом» «Единой России», а позже отправился «добровольцем» участвовать в войне против Украины.

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