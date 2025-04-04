Для Путина — как серпом по сердцу Сергей Таран

4.04.2025, 17:44

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Сергей Таран

За океаном появился в этом жанре мощный конкурент.

У Трампа пытаются потихоньку поджимать на Путина, чтобы тот таки согласился на прекращение огня.

Конечно, это давление осторожное, совсем не то, которое оказывается на союзников США, и в частности, Украину, но было бы нечестно его не замечать.

Только что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что именно РФ нарушает условия перемирия, а Украина «готова к миру», и что США не нарушат «красные линии» Украины. Это совсем другая тональность, чем была еще пару недель назад.

Днем ранее Кит Келлог объявил, что в случае неудачи переговоров США «могут заняться» $300 млрд российских активов, которые хранятся в Бельгии, а также намекнул о блокировании транзита нелегальной нефти, которая, по утверждению Келлога, на 70% идет через Балтику и которую вполне можно заблокировать «катерами береговой охраны».

Этот последний пассаж о блокировании кораблей в Балтике — для Путина вообще как серпом по сердцу. Вот и осуществятся его ужасные видения — инфраструктура НАТО не только приблизится к России, но и конкретно, без медийных фантазий, будет бить по безопасности РФ.

Однако, России кроме «кнута» предлагают еще много «моркови». Во время визита Кирилла Дмитриева в США ему рассказали о безграничных экономических перспективах между США и РФ — именно поэтому он радостно выскочил в медиа с сообщением об американских кампаниях, которые зайдут в Россию «вместо европейских».

Однако самый главный новый аргумент для Путина — это мировые цены на нефть, которые в результате тарифной политики Трампа летят вниз.

И еще — таможенная война Трампа явила для кремля неожиданное открытие. Ранее Путин прибегал сознательно к откровенно безумным действиям, чтобы показать другим, что с ним лучше договариваться, потому что кто его знает, что ему еще придет в голову. Так вот, выяснилось, что за океаном у Путина появился в этом жанре мощный конкурент. И теперь Путину надо попытаться с ним, как минимум, не враждовать.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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