Экипаж убегал по кустам: ВСУ взорвали российский танк-черепаху 4.04.2025, 17:51

Видеофакт.

Украинские бойцы уничтожили российский танк-черепаху, обшитый древесиной для защиты от FPV-дрона. Экипаж смог выбраться из охваченного пламенем «сарая» и пытался убежать.

Видео уничтожения танка-черепахи опубликовано на канале в соцсети Х подразделения «Aerobomber_UA», которое входит в 30-ю отдельную механизированную бригаду.

На видео можно увидеть, как боеприпас падает на российский «сарай». После взрыва вспыхивает пожар. Вражеские танкисты выбираются из-под обшивки и пытаются убежать и спрятаться в кустах, однако украинский дрон сбрасывает еще снаряд. Сообщается, что в итоге экипаж «черепахи» тоже был ликвидирован.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил в своем Telegram-канале, что для защиты от FPV-дронов россияне использовали ленту от транспортера, однако бойцам ВСУ это наоборот сыграло на руку.

«Конвейерная лента от транспортера, видимо, лучше защищает от дронов, но она сделана из резины, поэтому, видимо, неплохо горит, догадались украинские операторы», — написал Цаплиенко.

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