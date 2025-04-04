«Лучше дома за копейки, чем такое издевательство в Москве» 2 4.04.2025, 17:59

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Белорус рассказал, как работал «вахтой» на складе в РФ.

Мужчина из Гродненской области подался на «вахту» в Москву, где рассчитывал заработать хорошие деньги на складе маркетплейса «Озон». Опыт оказался неудачным: белорус продержался всего пять дней, ничего не заработал, вдобавок его обокрали в общежитии. Подробности он рассказал в серии роликов в TikTok.

Устроился парень через посредника, который нанимал на склады только белорусов и обещал зарплату в 5700 белорусских рублей за 30 дней работы, или 8600 — за 45. Плюс бесплатный проезд из Беларуси, проживание, питание, а также «авансы каждую неделю и лучшие условия». В задачи входило разгружать палеты с товаром из приезжающих машин и возить по этажам склада — с первого по шестой.

Приехав в Москву, белорус два часа ждал на вокзале, пока его заберут. Потом был визит в офис компании, где работники встретились с нанимателями.

— «Зарплата — просто нереальная, у вас условия будут лучше, чем у царей, лучше, чем у богов», — описывает парень посулы работодателя.

Дальше его и других «вахтеров» привезли в общежитие, и тут начались разочарования. Прежде всего — в одну комнату заселили сразу 17 человек, хотя по договору обещали 6−8. Причем кто-то из соседей, по словам белоруса, подворовывал:

— Кладу я, значит, пакет своей еды в холодильник, которую успешно сп***ят на следующий день.

После этого к работникам явился комендант общежития и потребовал, что все они назавтра оформили некие документы:

— Где, какие документы, что делать — мы ничего не знаем. Хотя договоренность была, что нам все сами [наниматели] все сделают.

За оформлением документов, продолжает белорус, прошел «целый божий день», однако выправить все нужные бумаги так и не удалось. Вечером вахтовикам принесли рабочую форму и заявили, что наутро они выйдут на стажировочный обучающий день, где будут «проходить экзамены».

Экзамен состоял из 33 вопросов с вариантами ответов, причем для успешного прохождения нужно было набрать 70% правильных ответов. Испытание сдали все, но уже первый рабочий день оказался непосильным.

В итоге парень проработал на складах всего пять дней и, по его словам, «н***я не заработал». Свой опыт он описывает лаконичной фразой: «Это пи***ц».

К слову, едва вернувшись домой, белорус опять отправился на работу в Москву — «так как безысходность, нужно что-то делать, что-то искать».

— Когда ехал, думал: стоит ли вообще снова на те же грабли наступать или кинуть это все и устроиться на обычную работу? Однако обычная работа под мои потребности не подойдет — нужна быстрооплачиваемая, — объяснил он.

Сейчас мужчина работает на стройке в столице РФ и говорит, что «за день точно заработал больше, чем за пять дней в Москве».

В комментариях белоруса спрашивали, почему он не «развернулся сразу», увидев такие условия. Он отвечал, что еще до начала работы у него из заработка вычли сумму за спецодежду, которую обещали вернуть после «вахты»:

— Даже не успев начать работать, ты уже должен, отработал эти пару дней из-за этого.

Многие сравнивали условия, в которых очутился белорус, с крепостным правом, тюрьмой и даже южнокорейским сериалом «Игра в кальмара» (триллер о людях с большими долгами, которые участвуют в смертельно опасных играх ради огромного денежного приза).

Некоторые утверждали, что выполняют аналогичную работу на Западе и там условия более сносные:

«Лучше дома за копейки, чем такое издевательство. Я сейчас в Европе, один в комнате проживаю, доезд на работу бесплатно, каждые две недели расчет».

«Бельгия — 12 евро в час, 120 евро в день, все официально. В России всегда обманут».

Однако девушка написала, что почти два года работает на складе «Озона» в Минске и «за это время не было никаких проблем, просто устраиваться нужно через сам «Озон».

«Может, оно и верно, но почему я поехал в Москву: во-первых, если устраиваться в Минск, нужна квартира съемная, а во-вторых, не было вакансий на этот склад. Через посредников и аутсорсинг нечего устраиваться, я уже понял. Ошибка моя, будет хороший опыт», — ответил на это белорус.

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