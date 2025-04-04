Цена нефти Brent впервые с августа 2021 года упала ниже $65 за баррель

Цена нефти Brent впервые с августа 2021 года упала ниже $65 за баррель1
- 4.04.2025, 17:58
Стоимость июньских фьючерсов на нефть рухнула на 8,02%.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнула на 8,02% и на минимуме опустилась до $64,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:32 по Минску. В предыдущий раз нефть была дешевле $65 за баррель более 3,5 года назад — 23 августа 2021 года.
За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59%. Падение началось после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении с 5 апреля новых пошлин в отношении товаров из 183 стран. Они составят от 10–50% для разных стран. Трамп объяснил решение о введении пошлин необходимостью восстановления экономики США, которая в течение последних лет «подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».
На падении нефтяного рынка также сказались планы ОПЕК+ увеличить объемы добычи сырья в мае на 411 тыс. баррелей в сутки вместо планируемых ранее 135 тыс. баррелей в сутки.
В пятницу нефтяные котировки ускорили падение на новости о том, что Китай введет ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. Эти меры вступят в силу 10 апреля.