Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС

Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС2
- 4.04.2025, 18:01
Ереван дистанцируется от Москвы.
Армения намеревается вступить в ЕС, следует из закона, который подписал президент страны Ваагн Хачатурян.
Закон в конце марта одобрил парламент страны. Документ называется «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Тогда за документ выступили 64 депутата, против — семь.
Документ гласит: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».