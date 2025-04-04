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Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС

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  • 4.04.2025, 18:01
Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС

Ереван дистанцируется от Москвы.

Армения намеревается вступить в ЕС, следует из закона, который подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Закон в конце марта одобрил парламент страны. Документ называется «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Тогда за документ выступили 64 депутата, против — семь.

Документ гласит: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

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