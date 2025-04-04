От артистов до чиновников: названы профессии, провоцирующие алкоголизм 4.04.2025, 18:15

Недуг не щадит людей самого разного рода занятий.

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что есть профессии, которые более подвержены алкоголизму.

Ни одна сфера не может защитить работника от пристрастия к выпивке, но есть специальности, которые находятся в особой зоне риска.

По мнению нарколога, к алкоголизму больше склонны работники баров и ресторанов, которые каждый день подвергаются «спиртным» провокациям.

Также Исаев считает, что творческие люди, артисты тоже могут страдать от зависимости чаще других.

В списке есть еще руководители и крупные чиновники.

«…При возникновении турбулентности в их сферах они испытывают большое напряжение и снимают его таким образом. Но надо понимать, что всегда есть определенная психологическая и генетическая предрасположенность. И если есть такое уязвимое место, то при неблагоприятных условиях эти проблемы могут возникать», – пояснил врач.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун дополнил коллегу. Он отметил, что люди, которые занимаются любительским спортом, в последнее время стали совсем отказываться от алкоголя. А с некоторыми профессиональными игроками ситуация другая.

«Вот взять команду футболистов – они вроде и спортсмены, но так, бывает, закладывают за воротник, что потом ноги ватные на утро», – отметил Ковтун.

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