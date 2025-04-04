От артистов до чиновников: названы профессии, провоцирующие алкоголизм
- 4.04.2025, 18:15
Недуг не щадит людей самого разного рода занятий.
Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что есть профессии, которые более подвержены алкоголизму.
Ни одна сфера не может защитить работника от пристрастия к выпивке, но есть специальности, которые находятся в особой зоне риска.
По мнению нарколога, к алкоголизму больше склонны работники баров и ресторанов, которые каждый день подвергаются «спиртным» провокациям.
Также Исаев считает, что творческие люди, артисты тоже могут страдать от зависимости чаще других.
В списке есть еще руководители и крупные чиновники.
«…При возникновении турбулентности в их сферах они испытывают большое напряжение и снимают его таким образом. Но надо понимать, что всегда есть определенная психологическая и генетическая предрасположенность. И если есть такое уязвимое место, то при неблагоприятных условиях эти проблемы могут возникать», – пояснил врач.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун дополнил коллегу. Он отметил, что люди, которые занимаются любительским спортом, в последнее время стали совсем отказываться от алкоголя. А с некоторыми профессиональными игроками ситуация другая.
«Вот взять команду футболистов – они вроде и спортсмены, но так, бывает, закладывают за воротник, что потом ноги ватные на утро», – отметил Ковтун.