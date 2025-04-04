У бывшего топ-менеджера «Газпрома» отобрали и национализировали семь заводов 4.04.2025, 18:18

Алексей Митюшо

Сам менеджер находится в розыске.

В Башкортостане в пользу государства обратили семь предприятий (оцениваются в 31,5 млрд рублей), обслуживающих «Газпром нефтехим Салават» — одну из ключевых компаний химической отрасли региона. Ранее Генпрокуратура требовала национализировать восемь заводов, бенефициаром которых был разыскиваемый по обвинению в хищениях экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов.

По решению Арбитражного суда республики, деприватизации подверглись 100% акций и долей «Салаватнефтемаша», «Салаватнефтехимремстроя», «Подземнефтегаза», «Ремэнергомонтажа», «Нефтехимремстроя», «Техцентра» и Салаватского катализаторного завода, сообщает «Коммерсант». О конфискации «Ремонтно-механического завода», бенефициаром которого также был Митюшов, в судебных документах не упоминается.

Суд принял изложенную Генпрокуратурой версию, согласно которой ответчик, имея паспорт Литвы и вид на жительство в Испании, в нарушение законодательства РФ установил «иностранный контроль» за упомянутыми стратегическими предприятиями. Решение по ходатайству прокуратуры приведено к немедленному исполнению (без апелляции), так как, по мнению истца, это позволит избежать остановки производства на заводах. «Это будет подрыв экономики Российской Федерации. Это будет невыплата заработной платы. Это повлечет банкротство. Чтобы производство не вставало, мы просим немедленного исполнения», — отметил представитель прокуратуры.

В своем иске обвинение настаивало на том, что Митюшов, который в 2007–2012 годах был главой «Газпром энерго», приобрел башкирские компании через подконтрольные ему структуры («Меркури кэпитал траст» и «Корпоративный центр») в результате недействительных сделок. В частности, в прокуратуре отметили, что ни одна из них не была согласована правительственной комиссией и ФАС. В 2022-м против предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за хищения средств «Газпром нефтехим Салават», а в феврале 2023 года он был объявлен в международный розыск.

После начала вторжения в Украину Кремль запустил кампанию по национализации стратегических активов и компаний. По оценке экс-главы российского отделения Transparency International, за последние три года государство забрало у собственников активы на сумму более 2,07 трлн рублей. В 2024 году, по подсчетам The Moscow Times, в собственность государство перешло по меньшей мере 67 компаний с общей выручкой свыше 807,6 млрд рублей и стоимостью активов более 544,7 млрд рублей.

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