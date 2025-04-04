iPhone могут подорожать почти в два раза
- 4.04.2025, 18:21
Из-за пошлин президента США.
Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на товары из разных стран, что может серьезно повлиять на глобальную торговлю. Это касается и всей электроники, включая iPhone.
Если Apple переложит дополнительные расходы на покупателей, цены на смартфоны могут вырасти на 30–40%.
Основное производство iPhone по-прежнему сосредоточено в Китае, на который теперь распространяется 54%-я пошлина. В случае сохранения этих мер Apple окажется перед непростым решением: либо взять на себя возросшие издержки, либо переложить их на пользователей.
Компания ежегодно продает более 220 миллионов iPhone, а ключевыми рынками для нее остаются США, Китай и Европа.
Накануне акции компании закрылись падением на 9,3%, что стало худшим показателем с марта 2020 года.