Трамп: Китайцы запаниковали

Трамп: Китайцы запаниковали6
- 4.04.2025, 18:22
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Президент США назвал зеркальные пошлины Пекина ошибкой.
Президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов. Об этом он написал в пятницу, 4 апреля, в соцсети Truth Social.
«Китай совершил ошибку. Они запаниковали — единственное, чего они никак не могут себе позволить», — отметил Трамп.
Ранее в Пекине сообщили, что введут 34-процентные пошлины в ответ на новые торговые ограничения со стороны США.
2 апреля Трамп объявил, что Китай будет обложен 34% пошлинами в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году, в результате чего общий объем новых пошлин достигнет 54% и приблизится к 60%, которыми он угрожал во время предвыборной кампании.