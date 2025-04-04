Сколько рабочих мест ИИ «заберет» уже через несколько лет 4.04.2025, 18:38

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Подсчитали эксперты ООН.

По прогнозам Агентства ООН по торговле и развитию (UNCTAD), к 2033 году рыночная стоимость сферы искусственного интеллекта достигнет $4,8 трлн, однако преимущества этой технологии по-прежнему остаются под серьезным вопросом.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сообщается, что в опубликованном докладе агентства, сказано: «капитализация рынка ИИ будет примерно равна размеру экономики Германии, при этом технология обеспечит рост производительности и станет движущей силой цифровой трансформации».

При этом эксперты UNCTAD также выражают обеспокоенность по поводу автоматизации и перемещения рабочих мест, предупредив, что ИИ может повлиять на 40% рабочих мест во всем мире. При этом, внедрение технологии, по оценке экспертов, «может усилить неравенство и снизить конкурентное преимущество дешевой рабочей силы в развивающихся экономиках».

40% глобальных корпоративных расходов на исследования и разработки в области ИИ сосредоточены всего лишь среди 100 компаний, в основном в США и Китае. «Многие страны рискуют отстать, — заявляют в UNCTAD. — 118 стран, в основном на Глобальном Юге, не участвуют в основных дискуссиях по искусственному интеллекту».

Такие опасения звучат не впервые. Ранее Всемирный экономический форум опубликовал результаты, согласно которым около 41% работодателей планируют сократить штат в сферах, где ИИ может заместить живых сотрудников.

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