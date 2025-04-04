Разведка НАТО заявила о планах Путина продолжать войну 4.04.2025, 18:53

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Нет никаких признаков, что россияне готовятся к прекращению огня.

На фронте в Украине нет признаков того, чтобы российская армия готовилась к прекращению огня. Как сообщает Deutsche Welle, об этом на брифинге для журналистов заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

По данным альянса, армия РФ продолжать усиливать давление на ВСУ по всей, почти тысячакилометровой линии фронта, чтобы выиграть время и нарастить преимущество для возможных переговоров в будущем. «На поле боя нет никаких признаков того, что россияне готовятся к прекращению огня, — сказал чиновник. — Мы не видим никаких признаков того, что цели России в этой войне изменились».

По оценкам НАТО, ситуация для Украины на поле боя остается сложной, а Россия сохраняет преимущество и динамику, выигрывая от нехватки у Киева личного состава и вооружений.

Потери армии РФ, по данным НАТО, превышают 1000 человек в день убитыми и ранеными, а накопленным итогом с начала войны приближаются к отметке миллион человек. Тем не менее, массовый набор контрактников, которым власти предлагают щедрые бонусы, превышающие 1 млн рублей в половине регионов, позволяет компенсировать потери.

Российское общество пока не достигло той точки, в которой рост потерь стал бы неприемлемым, а власти «готовы и дальше терпеть большие потери в обмен на медленные успехи», сказал чиновник НАТО. Действия Москвы демонстрируют уверенность в том, что время на ее стороне, добавил он: «Мы сомневаемся, что Путин идет на переговоры с добрыми намерениями».

Данные украинского OSINT-проекта DeepState подтверждают: несмотря на начало мирных переговоров, российская армия резко увеличила число штурмовых действий на фронте. За период 1 по 26 марта войска РФ провели на 17% больше штурмовых атак, чем за весь февраль, а в конце месяца осуществляли более 200 штурмов в день, установив рекорд с начала 2025 года.

Число налетов БПЛА в марте также установило рекорд: за 30 дней после 18 февраля, когда прошел первый раунд российско-американских переговоров в Эр-Рияде, по Украине было выпущено 4776 дронов — в 1,5 раза больше, чем за предыдущий 30-дневный период.

Путин сохраняет максималистские цели в войне, а в его окружении доминирует «партия ястребов», рассказывали ранее близкие к Кремлю источники The Moscow Times. По их словам, на переговорах с США Путин требует территорию четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — в их административных границах, несмотря на то, что ни один из этих регионов армия не контролирует полностью.

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