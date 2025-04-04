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Сборная Беларуси по пляжному футболу оказалась в одной группе с хозяевами ЧМ-2025

  • 4.04.2025, 19:13
Сборная Беларуси по пляжному футболу оказалась в одной группе с хозяевами ЧМ-2025

Мировое первенство стартует 1 мая.

А 4 апреля в столице Сейшел Виктории прошла жеребьевка, определившая составы групп на предварительном этапе

Так выглядят составы всех групп:

А: Сейшельские острова, БЕЛАРУСЬ, Гватемала, Япония.

В: Мавритания, Иран, Португалия, Парагвай.

С: Испания, Сенегал, Чили, Таити.

D: Бразилия, Сальвадор, Италия, Оман.

Мировое первенство стартует 1 мая на Сейшельских островах.

На прошлогоднем чемпионате мира белорусская сборная впервые дошла до полуфинала.

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