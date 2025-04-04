Сборная Беларуси по пляжному футболу оказалась в одной группе с хозяевами ЧМ-2025 4.04.2025, 19:13

Мировое первенство стартует 1 мая.

А 4 апреля в столице Сейшел Виктории прошла жеребьевка, определившая составы групп на предварительном этапе

Так выглядят составы всех групп:

А: Сейшельские острова, БЕЛАРУСЬ, Гватемала, Япония.

В: Мавритания, Иран, Португалия, Парагвай.

С: Испания, Сенегал, Чили, Таити.

D: Бразилия, Сальвадор, Италия, Оман.

Мировое первенство стартует 1 мая на Сейшельских островах.

На прошлогоднем чемпионате мира белорусская сборная впервые дошла до полуфинала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com