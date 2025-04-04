Сборная Беларуси по пляжному футболу оказалась в одной группе с хозяевами ЧМ-2025
- 4.04.2025, 19:13
Мировое первенство стартует 1 мая.
А 4 апреля в столице Сейшел Виктории прошла жеребьевка, определившая составы групп на предварительном этапе
Так выглядят составы всех групп:
А: Сейшельские острова, БЕЛАРУСЬ, Гватемала, Япония.
В: Мавритания, Иран, Португалия, Парагвай.
С: Испания, Сенегал, Чили, Таити.
D: Бразилия, Сальвадор, Италия, Оман.
Мировое первенство стартует 1 мая на Сейшельских островах.
На прошлогоднем чемпионате мира белорусская сборная впервые дошла до полуфинала.