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Лукашенко отправил Турчина в Москву просить очередной кредит

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  • 4.04.2025, 19:23
  • 1,758
Лукашенко отправил Турчина в Москву просить очередной кредит
Александр Турчин

Режим продолжает набирать долги.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал о возможности выделения Беларуси нового российского кредита, пишет БелТА.

Ранее Charter97.org писал о том, что новый премьер Беларуси Александр Турчин отправится с первым официальным визитом в Россию 7 апреля, где проведет также переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

В преддверии визита Турчин не исключил, что будет обсуждаться с российской стороной возможность выделения нового кредита для реализации совместных импортозамещающих проектов. Эту тему глава Совмина назвал одной из обсуждаемых между министерствами обеих стран.

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