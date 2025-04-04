Лукашенко отправил Турчина в Москву просить очередной кредит

Лукашенко отправил Турчина в Москву просить очередной кредит4
- 4.04.2025, 19:23
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Режим продолжает набирать долги.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал о возможности выделения Беларуси нового российского кредита, пишет БелТА.
Ранее Charter97.org писал о том, что новый премьер Беларуси Александр Турчин отправится с первым официальным визитом в Россию 7 апреля, где проведет также переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
В преддверии визита Турчин не исключил, что будет обсуждаться с российской стороной возможность выделения нового кредита для реализации совместных импортозамещающих проектов. Эту тему глава Совмина назвал одной из обсуждаемых между министерствами обеих стран.