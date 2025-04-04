Правительство Норвегии одобрило увеличение помощи Украине до $7,8 млрд
- 4.04.2025, 19:25
Об этом сообщил министр финансов страны Столтенберг.
Норвежское правительство на заседании 4 апреля обсудило иодобрило увеличение помощи Украине в 2025 году на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) — до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
Об этом 4 апреля заявил бывший генсек НАТО и норвежский министр финансов Йенс Столтенберг, сообщает издание NRK.
По словам чиновника, правительство Норвегии одобрило пакет поддержки на общую сумму 50 млрд норвежских крон в дополнение к предыдущим 35 млрд норвежских крон.
Таким образом, общий объем финансирования на поддержку Украины на этот год составляет 85 млрд норвежских крон, сказал он
«Мы утраиваем военную поддержку», — подчеркнул министр финансов и добавил, что деньги будут тратиться за рубежом и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.