Правительство Норвегии одобрило увеличение помощи Украине до $7,8 млрд 4.04.2025, 19:25

Об этом сообщил министр финансов страны Столтенберг.

Норвежское правительство на заседании 4 апреля обсудило иодобрило увеличение помощи Украине в 2025 году на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) — до 85 млрд крон ($7,8 млрд).

Об этом 4 апреля заявил бывший генсек НАТО и норвежский министр финансов Йенс Столтенберг, сообщает издание NRK.

По словам чиновника, правительство Норвегии одобрило пакет поддержки на общую сумму 50 млрд норвежских крон в дополнение к предыдущим 35 млрд норвежских крон.

Таким образом, общий объем финансирования на поддержку Украины на этот год составляет 85 млрд норвежских крон, сказал он

«Мы утраиваем военную поддержку», — подчеркнул министр финансов и добавил, что деньги будут тратиться за рубежом и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com