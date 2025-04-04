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В Польше зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты

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  • 4.04.2025, 20:03
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В Польше зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты

15 мужчин и две женщины.

В Польше Государственная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты в истории страны – 17.

Об этом сообщает Charter97.org.

Предыдущее рекордное количество кандидатов в президенты (13) было зарегистрировано в Польше в 1995 году.

В настоящее время Государственная избирательная комиссия проверяет подлинность подписей, поданных за пятерых кандидатов. На сегодняшний день подтверждены подписи за 11 кандидатов, один претендент на высшую должность в стране еще должен исправить некоторые формальности при подготовке документации.

Среди кандидатов – 15 мужчин и две женщины. Их возраст колеблется от 38 до 76 лет.

Согласно соцопросам, наибольшие шансы на президентство у кандидата от правящей «Гражданской коалиции», действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Его оппонентами во втором туре могут стать кандидат при поддержке оппозиционной партии Право и Справедливость (PiS) Кароль Навроцкий или кандидат от «Конфедерации» Славомир Ментцен.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, второй тур в случае необходимости проведут 1 июня.

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