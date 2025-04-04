Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы на 2025 год
- 4.04.2025, 20:08
Абитуриентам на заметку.
Министерство образования утвердило сроки проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2025 году. Соответствующее постановление №56 от 26 марта 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Основные даты подачи документов:
с 12 по 17 июля — в государственные вузы (бюджет и платная основа);
с 12 по 19 июля — дневная форма по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство», «Охрана труда», а также вузы силовых ведомств (Академия МВД, Военная академия и др.);
с 15 ноября по 5 декабря — заочная форма в сельскохозяйственных вузах.
Для поступающих на платной основе без вступительных испытаний документы будут приниматься:
с 12 по 26 июля — в Университет гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа — дневная форма по аграрным специальностям;
с 12 июля по 1 августа — в прочих вузах;
с 15 ноября по 5 декабря — заочная форма в аграрных вузах.
Отдельные категории поступающих:
с 12 по 14 июля — выпускники профильных классов и участники программ в Национальном детском технопарке;
с 27 июня по 1 июля — победители вузовских олимпиад и участники программы «Школа управления» при Академии управления.
Вступительные испытания:
с 18 по 25 июля — в большинстве вузов;
с 18 по 20 июля — в Университете гражданской защиты МЧС;
с 20 по 21 июля — на военном факультете ГрГУ имени Янки Купалы;
с 6 по 15 декабря — для заочной формы в аграрных вузах.
Зачисление на бюджет:
2 июля — олимпиадники и участники программы Академии управления;
до 22 июля — в вузы силовых структур;
до 27 июля — в иные государственные вузы;
до 20 декабря — для заочной формы в аграрных вузах.
Зачисление на платной основе:
до 3 августа — дневная форма;
до 20 декабря — заочная форма в аграрных вузах.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.