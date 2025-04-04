Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы на 2025 год 4.04.2025, 20:08

Абитуриентам на заметку.

Министерство образования утвердило сроки проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2025 году. Соответствующее постановление №56 от 26 марта 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Основные даты подачи документов:

с 12 по 17 июля — в государственные вузы (бюджет и платная основа);

с 12 по 19 июля — дневная форма по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство», «Охрана труда», а также вузы силовых ведомств (Академия МВД, Военная академия и др.);

с 15 ноября по 5 декабря — заочная форма в сельскохозяйственных вузах.

Для поступающих на платной основе без вступительных испытаний документы будут приниматься:

с 12 по 26 июля — в Университет гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — дневная форма по аграрным специальностям;

с 12 июля по 1 августа — в прочих вузах;

с 15 ноября по 5 декабря — заочная форма в аграрных вузах.

Отдельные категории поступающих:

с 12 по 14 июля — выпускники профильных классов и участники программ в Национальном детском технопарке;

с 27 июня по 1 июля — победители вузовских олимпиад и участники программы «Школа управления» при Академии управления.

Вступительные испытания:

с 18 по 25 июля — в большинстве вузов;

с 18 по 20 июля — в Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 по 21 июля — на военном факультете ГрГУ имени Янки Купалы;

с 6 по 15 декабря — для заочной формы в аграрных вузах.

Зачисление на бюджет:

2 июля — олимпиадники и участники программы Академии управления;

до 22 июля — в вузы силовых структур;

до 27 июля — в иные государственные вузы;

до 20 декабря — для заочной формы в аграрных вузах.

Зачисление на платной основе:

до 3 августа — дневная форма;

до 20 декабря — заочная форма в аграрных вузах.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.

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