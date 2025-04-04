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Канада заявила, что может стать мировым лидером вместо США

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  • 4.04.2025, 20:15
  • 2,908
Канада заявила, что может стать мировым лидером вместо США

Премьер Канады считает, что период доминирования США в мировой экономике подошел к концу.

США десятилетиями доминировали в мировой экономике, теперь Канада готова взять на себя эту роль. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, сообщает The New York Times в пятницу, 4 апреля.

Канадский премьер отметил, что попытается собрать «коалицию стран-единомышленников», которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада это сделает», - сказал Карни.

Позже политик добавил, что период доминирования США в мировой экономике подошел к концу.

«80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность», - заявил Карни.

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