Канада заявила, что может стать мировым лидером вместо США

Канада заявила, что может стать мировым лидером вместо США6
- 4.04.2025, 20:15
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Премьер Канады считает, что период доминирования США в мировой экономике подошел к концу.
США десятилетиями доминировали в мировой экономике, теперь Канада готова взять на себя эту роль. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, сообщает The New York Times в пятницу, 4 апреля.
Канадский премьер отметил, что попытается собрать «коалицию стран-единомышленников», которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам.
«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада это сделает», - сказал Карни.
Позже политик добавил, что период доминирования США в мировой экономике подошел к концу.
«80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность», - заявил Карни.