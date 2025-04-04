В Минске запускают сервис с домашней едой

В Минске запускают сервис с домашней едой3
- 4.04.2025, 20:27
- 1,360
Как он будет работать.
В Минске появился сервис с доставкой домашней еды — SHLP. Задумка создателей такая: одни люди могут готовить дома и доставлять вкусную еду, а другие — заказывать ее.
Организаторы пишут, что идейным вдохновителем стала мама одного из участников их команды, которая решила кормить людей в своем районе.
Механика такая: кухни работают сами на себя, есть три фиксированные цены — 12, 14 и 16 рублей, доставляют заказы они сами — и доставка для клиентов бесплатная.
— Все повара отправляют фотографии места, где готовят. Мы проверяем эти фото, чтобы убедиться, что все аккуратно и чисто, — пишет команда. — На этапе регистрации мы проводим проверку кухонь, изучаем документы, подтверждающие регистрацию поваров как самозанятых, и знакомимся с условиями их работы. Только те, кто соответствует нашим требованиям, получают доступ к платформе.
Тем, кто готовит, проект обещает такие оплаты за каждое блюдо — 11, 13 и 15 рублей соответственно, платформа берет комиссию 3%. Для того чтобы работать, человек должен быть зарегистрирован как самозанятый.
Кухонь к сервису присоединилось пока немного, но проект уже работает.