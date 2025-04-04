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В Минске запускают сервис с домашней едой

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  • 4.04.2025, 20:27
  • 1,360
В Минске запускают сервис с домашней едой

Как он будет работать.

В Минске появился сервис с доставкой домашней еды — SHLP. Задумка создателей такая: одни люди могут готовить дома и доставлять вкусную еду, а другие — заказывать ее.

Организаторы пишут, что идейным вдохновителем стала мама одного из участников их команды, которая решила кормить людей в своем районе.

Механика такая: кухни работают сами на себя, есть три фиксированные цены — 12, 14 и 16 рублей, доставляют заказы они сами — и доставка для клиентов бесплатная.

— Все повара отправляют фотографии места, где готовят. Мы проверяем эти фото, чтобы убедиться, что все аккуратно и чисто, — пишет команда. — На этапе регистрации мы проводим проверку кухонь, изучаем документы, подтверждающие регистрацию поваров как самозанятых, и знакомимся с условиями их работы. Только те, кто соответствует нашим требованиям, получают доступ к платформе.

Тем, кто готовит, проект обещает такие оплаты за каждое блюдо — 11, 13 и 15 рублей соответственно, платформа берет комиссию 3%. Для того чтобы работать, человек должен быть зарегистрирован как самозанятый.

Кухонь к сервису присоединилось пока немного, но проект уже работает.

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