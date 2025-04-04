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Глава МИД Литвы: НАТО при необходимости будет реагировать на учения «Запад-2025»

  • 4.04.2025, 20:39
Глава МИД Литвы: НАТО при необходимости будет реагировать на учения «Запад-2025»
Кястутис Будрис

Военные маневры пройдут в Беларуси.

Накануне совместных белорусско-российских учений «Запад» министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО готово реагировать, если возникнет такая необходимость.

Его заявление цитирует литовский общественный вещатель LRT.

«Планируются определенные действия в зависимости от того, что мы увидим с другой стороны, какие российские и белорусские силы будут привлечены к этим учениям, и это точно не останется незамеченным»,- сказал Будрис.

В то же время он не стал уточнять планы НАТО, но заверил, что альянс отреагирует с учетом того, как будут проходить учения.

«Сейчас я действительно не хочу вдаваться в подробности о том, каким будет ответ. Но это не просто одно из многих событий, все такие усилия воспринимаются серьезно. Мы увидим, какие типы войск там будут, с точки зрения количества, с точки зрения географического расположения, и НАТО, безусловно, сформирует свое, скажем так, присутствие или ответ на основе этого», - говорит глава МИД Литвы.

Сейчас, как пишет издание, литовские военные, опираясь на данные разведки всего блока НАТО, пока не видят дополнительных военных угроз для Литвы во время нынешних учений «Запад» в Беларуси. Они утверждают, что, как и в прошлом году, основной угрозой будут риски «непреднамеренных инцидентов».

Напомним, что 3 апреля стало известно, что в сентябре в Беларуси состоятся военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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