«Барселона» в этом году не проиграла ни одного матча
- 4.04.2025, 20:54
Каталонская дружина является единственной командой топ-5 чемпионатов Европы, которая идет без поражений.
Каталонская «Барселона» является единственной командой ТОП-5 чемпионатов Европы, которая еще не проигрывала в этом календарном году.
В 2025-м команда Ханси Флика сыграла 21 матч и не потерпела ни одного поражения (18 побед и 3 ничьих).
Серия стартовала 4 января кубковой победой над скромным «Барбастро». На этом отрезке каталонцы трижды сыграли с «Бенфикой», дважды - с «Атлетико», по разу - с «Реалом», «Аталантой» и «Реал Сосьедадом».
Свой следующий матч «Барселона» проведет в субботу дома против «Бетиса».