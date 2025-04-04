Российские шахтеры остались без зарплат и обратились к Путину 2 4.04.2025, 21:03

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Работникам вместо зарплат предлагали поехать на войну в Украину.

Работникам шахты «Инская» в Кемеровской области России так и не выплатили долги по зарплате, несмотря на вмешательство местных властей и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Теперь горняки решили попросить помощи у Путина. По данным издания, 52 шахтера подписали обращение к главе государства. Они хотят, чтобы Путин взял выплату долгов под личный контроль, пишет The Moscow Times.

Руководство «Инской» — владелец Юрий Байченко и гендиректор Денис Немыкин — арестованы. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024-го они не платили зарплату 382 работникам, перед которыми образовалась задолженность на 65 млн рублей. Помимо этого, они поставляли уголь контрагентам по цене ниже рыночной, что привело к убыткам в 54 млн рублей. Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве ООО «Шахта «Инская». Власти не нашли инвесторов, готовых купить актив и погасить долги. Одним из претендентов была некая китайская компания.

В октябре 12 шахтеров объявили голодовку, но прекратили ее спустя несколько часов, поверив обещаниям начальства. 2 декабря сотрудники «Инской» начали забастовку, поскольку так и не увидели денег. При этом за два дня до стачки более 420 шахтеров получили уведомление о грядущем увольнении. Вышедшие к протестующим представители администрации заявили, что руководство компании пообещало решить проблему с выплатами в течение двух месяцев. Но этого снова не произошло.

26 февраля горняки отказались работать до полного погашения долгов. Порядка ста из них написали заявления об увольнении с 1 марта. В начале весны оставшиеся шахтеры анонсировали акции протеста у мэрии Кемерова и Белова. Один из бывших работников рассказал «Вот так», что тем сотрудникам, которые помогают поддерживать шахту и выкачивают из нее воду, платят 10 тысяч рублей за смену напрямую из федерального бюджета. В общей сложности жизнеобеспечением предприятия заняты 148 человек. Еще один горняк сообщил, что некоторым работникам предлагали отправиться на войну с Украиной в качестве альтернативы.

«Инская» добывает редкий премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Получаемый из него концентрат лучше всего подходит для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия.

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