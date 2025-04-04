Литовские пограничники перехватили беспилотник с белорусскими сигаретами
- 4.04.2025, 21:17
БПЛА перевозил 500 пачек.
Сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы 2 апреля принудительно посадили беспилотный летательный аппарат, переносивший с территории Беларуси партию контрабандных сигарет, сообщает ведомство.
Установлено, что «к четырехвинтовому дрону была прикреплена упаковка с 500 пачками сигарет Minsk Capital QS, маркированных белорусскими [акцизными] марками».
В этом году, по данным СОГГ, используя оборудование для борьбы с дронами, литовские пограничники перехватили 18 беспилотников с сигаретами из Беларуси (за весь 2024-й — 54.). Предыдущий случай был зафиксирован 28 марта.