Литовские пограничники перехватили беспилотник с белорусскими сигаретами 4.04.2025, 21:17

иллюстративное фото

БПЛА перевозил 500 пачек.

Сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы 2 апреля принудительно посадили беспилотный летательный аппарат, переносивший с территории Беларуси партию контрабандных сигарет, сообщает ведомство.

Установлено, что «к четырехвинтовому дрону была прикреплена упаковка с 500 пачками сигарет Minsk Capital QS, маркированных белорусскими [акцизными] марками».

В этом году, по данным СОГГ, используя оборудование для борьбы с дронами, литовские пограничники перехватили 18 беспилотников с сигаретами из Беларуси (за весь 2024-й — 54.). Предыдущий случай был зафиксирован 28 марта.

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