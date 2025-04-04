Фондовые рынки продолжили падение после ответных пошлин Китая 1 4.04.2025, 21:19

Падают как американские акции, так и европейские.

Мировые фондовые рынки продолжили падение после того, как Китай ввел ответные пошлины на импорт из США.

Об этом пишет Trading Economics.

В начале сессии фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones упали на 2,5%, а на Nasdaq 100 - на 2,8%. Европейский индекс STOXX 600 снизился на 4,5%, приближаясь к худшей неделе с марта 2022 года.

Британский FTSE 100 потерял 0,8%, опустившись до самого низкого уровня за 2,5 месяца. Его недельное падение достигло 2,8% - худший показатель с августа 2023 года.

Наибольшие потери понесли акции банков: Standard Chartered упал на 4%, Barclays - на 3,7%, NatWest - на 3,4%, HSBC - на 3%. Также просели горнодобывающие компании: Glencore, Anglo American и Fresnillo потеряли около 3%, Rio Tinto - 1,4%. Акции Shell и BP подешевели более чем на 1,5%.

Эскалация торгового конфликта подтолкнула инвесторов к безопасным активам, в частности облигациям, опасаясь новой рецессии.

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