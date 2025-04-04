Журналисты сравнили цены на клубнику в Беларуси и Польше 5 4.04.2025, 21:30

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Разница шокирует.

Купить клубнику ранней весной? В Польше это не проблема. А в Беларуси может позволить себе далеко не каждый покупатель, сообщает «Белсат».

В магазине Edostavka 4 апреля есть только один вид свежей клубники – «Эльсанта» первого сорта. Она продается со скидкой в 18% и стоит 10,59 руб. за 250 г, или 42,36 рублей за килограмм (49,49 злотых за килограмм).

Без скидки килограмм клубники в Беларуси бы стоил 51,96 рубля (60,7 злотых).

Со скидкой в этот же день клубника продается и в Польше. В магазинах сети Biedronka предлагают приобрести две упаковки по 500 г – то есть де-факто килограмм – за 15 злотых (12,79 рубля).

Скидка составляет 50% от обычной стоимости в 29,98 злотых (25,57 рубля) за килограмм.

То есть с условием скидки клубника в начале апреля в Беларуси стоит в 3,3 раза дороже, чем в Польше. Без скидки – за них придется заплатить вдвое дороже.

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