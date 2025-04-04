Посланник Путина ездил не только в США 3 4.04.2025, 21:43

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Кирилл Дмитриев

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев посещал не только США. Он обсуждал возможность вывода замороженных активов России.

Как передает «РБК-Украина», об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия хочет снятия санкций, особенно европейских, поскольку ее экономика сильно зависит от таких ограничений. Но Европа не пойдет на такой шаг.

По словам Зеленского, он верит, что США тоже не будут снимать с России санкции, а наоборот усилят ограничения.

«Ежедневные удары тому доказательство, что требуются сильные санкционные шаги против Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Это заставит их остановиться, по крайней мере, остановить горячую фазу этой войны - прекращение огня», - добавил он.

Президент также рассказал, что Украине известны причины, почему посланник главы Кремля Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон.

«Он был не только в США, мы следим за перемещениями наших недругов. И главный вопрос - как вывести 300 млрд замороженных активов. Нам известно, что они предлагают некоторым странам приобрести разную продукцию, включая высокотехнологичную, на эту сумму, если эти лидеры смогут им помочь вывезти эти деньги. Об авиастроении идет речь, и других вещах», - рассказал он.

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