Ученые расшифровали «язык» обезьян бонобо 4.04.2025, 21:48

У них обнаружена способность к сложной коммуникации.

Долгое время считалось, что способность к сложному языку с использованием композиционности — умения комбинировать отдельные смысловые элементы в более сложные структуры — присуща только человеку. Однако новое исследование опровергает это мнение: ученые выяснили, что бонобо, одни из ближайших родственников человека, активно используют композиционность в своей вокальной коммуникации. Работа опубликована в журнале Science.

В течение нескольких лет команда ученых наблюдала за дикими бонобо в заповеднике Коколопори в Демократической Республике Конго. Исследователи разработали уникальную методику для точной расшифровки значений одиночных звуков и их сочетаний, уделяя внимание не только самому сигналу, но и контексту его использования. Они учитывали более 300 параметров — от наличия хищников до поведения самих животных до и после издавания звуков.

В результате работы ученые составили своего рода «словарь» бонобо — первую в своем роде систематическую классификацию значений всех известных звуков, которые используют эти приматы. Далее они проверили, как звуки комбинируются и влияют ли значения отдельных элементов на общее значение комбинации. Оказалось, что в ряде случаев значение звуковых сочетаний действительно зависит от значений их частей — один из ключевых признаков композиционности.

Более того, некоторые из комбинаций демонстрировали нетривиальную композиционность — то есть такую, где одно значение модифицирует другое, как это происходит в человеческом языке. Пример из человеческой речи — выражение «плохой танцор»: слово «плохой» влияет не на личность человека в целом, а конкретно на его умение танцевать. Подобные структуры ранее не удавалось надежно зафиксировать в коммуникации животных.

Исследование показывает, что все звуки, используемые бонобо, встречаются в составе хотя бы одной композиционной комбинации — как и слова в человеческом языке. Это дает основание полагать, что композиционность является не исключительной особенностью человека, а гораздо более древним явлением.

По словам авторов, если бонобо используют такую же структуру коммуникации, как и люди, то, вероятно, наш общий предок уже обладал этой способностью. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на происхождение языка и делает следующий шаг в понимании того, как именно могла эволюционировать человеческая речь.

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