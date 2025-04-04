Прощание с нефтяным картелем 1 Михаил Крутихин

4.04.2025, 22:01

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Михаил Крутихин

ОПЕК+ может прекратить существование.

Никто не объявлял официально роспуске Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее расширенного состава (ОПЕК с плюсом). Никто в этом альянсе не говорит о радикальном изменении стратегии. Однако появились косвенные признаки того, что главный картель мирового нефтяного рынка может в самое ближайшее время — осенью или к концу года — прекратить существование.

С момента своего рождения в сентябре 1960 года ОПЕК бала именно картелем, а не просто ассоциацией или клубом коллег по нефтяной отрасли. То есть главной задачей ее было манипулирование добычей ради стабилизации цен. Правительства каждой из стран-членов ОПЕК имеют возможность оперативно реагировать на рыночную ситуацию и стратегически руководить государственной компанией, которая и должна повышать или понижать уровень добычи и экспорта нефти. В странах, где нет доминирования одной госкомпании, такое руководство или невозможно, или затруднительно — и поэтому в ОПЕК+ входит несколько членов, которые присутствуют в альянсе чисто декоративно (как Россия) или в качестве не вполне полноправного участника (как Казахстан).

В последние годы альянсу все труднее влиять на мировые цены. Доля нефти его участников на рынке сократилась с былых 52% до 26% в этом году, и на стоимость баррелей больше влияния оказывают другие факторы: изменения военно-политической обстановки, состояние фондового рынка, финансовая политика ведущих держав, а также поведение крупных спекулянтов на рынке фьючерсов и прочих деривативных инструментов.

Среди членов ОПЕК+ окрепли настроения в пользу отмены нынешней практики квотирования и добровольного сокращения добычи, то есть того, что и составляет смысл картельного сговора. В роли «бунтарей» выступали то Ирак, то Ангола, то Казахстан, которые превышали выделенные им в ОПЕК+ квоты на добычу, поскольку видели возможность пользоваться конъюнктурой момента и выбрасывать на рынок дополнительные количества нефти, задействуя весь свой производственный потенциал.

По графику изменения квот на добычу, одобренному в прошлом году, ОПЕК+ в целом за 2025 год должна была нарастить свое присутствие на рынке на скромные 0,1 млн баррелей в сутки. Ее члены договорились ежемесячно увеличивать совокупную среднесуточную добычу на 138 тыс. баррелей с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года, но часть этих новых объемов должна компенсировать потерю мощности на давно введенных в эксплуатацию промыслах.

В то же время страны, не входящие в альянс — США, Бразилия, Мексика, Гайана и другие, — как ожидается, увеличат добычу на 1,8 млн баррелей в сутки, с избытком удовлетворяя не так быстро растущий спрос на энергоносители.

Ввиду такой драматической потери влияния на рынок восемь членов ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Оман и Казахстан) приняли решение отказаться от коллективно утвержденного графика и ускорить поставки на рынок дополнительной продукции. Уже в мае они совместно добавят к своей среднесуточной добыче не 138 тыс., а 411 тыс. баррелей, а дальше обещали действовать гибко, в соответствие с меняющейся рыночной конъюнктурой.

Уже сейчас понятно, что единства нет и внутри этого нового альянса из восьми участников. Россия фактически добывает столько нефти, сколько может, из своих сильно опустошенных месторождений. У российского правительства нет достаточных рычагов, чтобы заставить компании оперативно увеличивать добычу. А Казахстан, например, связан ограниченными возможностями экспортной инфраструктуры — он уже готов судиться с российскими властями, перекрывающими ему доступ к черноморскому терминалу вблизи Новороссийска.

Сигнал, тем не менее, понятен. Нефтяные цены устремились вниз под давлением ожидаемой экономической рецессии, которая грозит возникнуть из-за объявленной Дональдом Трампом торговой войны, а члены ОПЕК+ реагируют на эту ситуацию отнюдь не как должны реагировать участники картельного сговора — не сокращением добычи ради поддержания цен, а наоборот — наращиванием поставок нефти на мировой рынок.

Это может означать только одно. Картеля с его привычным поведением больше нет. ОПЕК+ в ее нынешнем виде, а возможно, и старая ОПЕК, могут исчезнуть как влиятельные игроки нефтяного рынка. Их участники вскоре начнут следовать совершенно иной стратегии — каждый сам за себя. Отказавшись от провалившихся усилий по поддержанию цен путем самоограничения, они постараются обеспечить себе доходы не за счет цены, а за счет добычи и экспорта.

Неиспользуемый ныне потенциал добычи альянса эксперты оценивают по-разному: от 5 млн до 10 млн баррелей в сутки. Выбросив такие объемы на рынок, эти страны, в большинстве которых себестоимость нефти невелика, вытеснят конкурентов с высоткой себестоимостью. Цены могут обрушиться до показателей ниже 50 долларов за баррель.

Под удар попадет в первую очередь Россия, где ухудшающееся качество запасов требует все больших и больших затрат на извлечение нефти из недр. Временным спасением для отрасли могли бы стать налоговые льготы, но в условиях войны правительство страны вряд ли готово дотировать нефтегаз больше, чем сейчас, и перспектива для отечественной нефтянки выглядит плачевно.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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