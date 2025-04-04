Туск призвал потенциальных нелегальных мигрантов не верить Лукашенко
- 4.04.2025, 22:10
Премьер Польши заявил, что граница страны надежно охраняется.
Польша в ближайшее время планирует начать информационную кампанию в семи странах, откуда в страну прибывает больше всего нелегальных мигрантов, сообщил на своей странице в соцсети Х польский премьер-министр Дональд Туск.
Он призвал потенциальных не доверять посредникам, обещающих помощь в пересечении белорусско-польской границы.
«Не верьте Лукашенко, не верьте Путину, — также призвал Туск. — Они обманывают вас, когда говорят, что вы попадете этим путем в Европу. Это неправда. Здесь вы больше не можете попросить убежища и прежде всего — не сможете пересечь границу нелегально».
По словам премьера, «каждый метр» восточной границы Польши надежно охраняется, «работают камеры и дроны».