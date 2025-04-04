Первая страна готова обнулить пошлины для США 4.04.2025, 22:19

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Дональд Трамп

Трамп провел телефонные переговоры.

Вьетнам готов полностью отменить пошлины для США. Это может стать возможным после соглашения между странами.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что он провел переговоры с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. По его словам, Лам сообщил, что Вьетнам готов снизить свои тарифы до нуля.

«Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если сможет достичь соглашения с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», — отметил президент США.

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