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Стало известно, какие камеры будут проверять техосмотр в Беларуси

  • 4.04.2025, 22:25
Стало известно, какие камеры будут проверять техосмотр в Беларуси

«Белтехосмотр» раскрыл детали.

В «Белтехосмотре» сказали, что камеры на АЗС, парковках, во дворах будут фиксировать отсутствие техосмотра, сообщила пресс-служба предприятия в соцсетях.

Так, контролировать отсутствие техосмотра будут камеры, которые находятся в ведении компании «Белтелеком». В «Белтехомотре» обратили внимание, что сейчас над этим идет работа.

- На завершающей стадии находится разработка алгоритма взаимодействия АИС «Белтехосмотр» с республиканской системой мониторинга общественной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе.

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