Стало известно, какие камеры будут проверять техосмотр в Беларуси
- 4.04.2025, 22:25
«Белтехосмотр» раскрыл детали.
В «Белтехосмотре» сказали, что камеры на АЗС, парковках, во дворах будут фиксировать отсутствие техосмотра, сообщила пресс-служба предприятия в соцсетях.
Так, контролировать отсутствие техосмотра будут камеры, которые находятся в ведении компании «Белтелеком». В «Белтехомотре» обратили внимание, что сейчас над этим идет работа.
- На завершающей стадии находится разработка алгоритма взаимодействия АИС «Белтехосмотр» с республиканской системой мониторинга общественной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе.