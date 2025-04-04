Зеленский жестко высказался о прекращении огня 4.04.2025, 22:35

Владимир Зеленский

Президент Украины назвал россиян «чертями».

Россия должна прекратить убийства, чтобы с ней можно было садиться на стол переговоров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге для медиа после встречи «коалиции решительных», пишет «Зеркало недели. Украина».

Он добавил, что не боится любого формата переговоров с Россией: с посредниками или без них; с участием США или Европы.

В то же время, по его словам, эти переговоры должны быть предметными и не превращаться в бессмысленное общение с агрессором.

«Как разговаривать напрямую с баллистическими ракетами? Это на сегодняшний день просто разговаривать с ракетами и террористами. Какой смысл просто говорить? Надо, чтобы русские не были убийцами. Пока что они просто черти», - заявил президент, приведя в пример сегодняшнее преступление россиян - удар баллистикой по Кривому Рогу, где погибли 16 человек, в том числе шестеро детей.

Он поблагодарил США за инициативу по прекращению огня в Украине. Но подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня без всяких условий.

В то же время он выразил сомнения в реальном желании России остановить войну, отметив, что их заявления не подкреплены реальными действиями.

«Ездят в Америку, что-то выступают, ходят на каналы, рассказывают, как они хотят мира, показывают какие-то минеральные соглашения, что они готовы. На что они готовы? Тот, кто готов, делает какие-то шаги», - подытожил он.

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