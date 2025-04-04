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Канаду предложили принять в ЕС

  • 4.04.2025, 22:55
Канаду предложили принять в ЕС

С предложением выступил экс-глава МИД Германии.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за вступление или хотя бы частичную интеграцию Канады в Европейский Союз на фоне политики США. Его слова приводит портал Welt.

Габриэль сказал, что на фоне заявлений администрации США о возможности превратить Канаду в 51-й американский штат «предложил бы канадцам стать частью Европейского Союза».

«Это, наверное, имело бы наибольший смысл. Возможно, не полностью интегрированными, как все остальные (члены Евросоюза. – Ред.), но, возможно, частично», – предположил он.

Бывший немецкий министр иностранных дел в этой связи вспомнил и о последних тарифах США, призвав ЕС дать отпор, сохраняя при этом готовность к переговорам.

«Я считаю, что все это (тарифы США. – Ред.) лишь погрузит мировую торговлю в хаос и в конечном итоге не поможет и США. Но реалии, вероятно, должны будут догнать политику США, прежде чем она изменится», – предположил Габриэль.

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