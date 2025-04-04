Российских детей будут отправлять на отдых в зону разлива мазута в Черном море 1 4.04.2025, 23:22

Путевки приобретаются для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Российские региональные власти совместно с отделениями Пенсионного фонда потратят порядка 600 миллионов рублей на организацию отдыха 13,5 тысячи детей в Анапе — черноморском курорте, который сильнее других пострадал от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом свидетельствует анализ данных сайта госзакупок, проведенный «Агентством». Согласно опубликованной информации, путевки приобретаются для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сирот, получателей социальных льгот, а также одаренных и социально активных школьников. В числе отдыхающих будет не менее двух тысяч детей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, в том числе с патологиями дыхательной системы.

Контракты на закупку путевок в Анапу уже заключили власти не менее девяти регионов: Москвы, Московской, Тульской, Рязанской, Волгоградской и Владимирской областей, а также Северной Осетии, Татарстана и Краснодарского края. В качестве мест отдыха чаще всего выбирались санатории «Анапа», «Глобус» и «Янтарь», расположенные вблизи побережья (до 500 метров от моря), а также база отдыха «Витязево» в одноименном селе, примерно в двух километрах от пляжа. Больше всего детей в зону ЧС направит Татарстан — 3,7 тысячи человек, на что регион выделил 175 миллионов рублей. Рязанская область потратит 122 миллиона рублей на отдых 3,2 тысячи детей, а Тульская область — 126 миллионов рублей на 2,3 тысячи школьников.

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