закрыть
5 апреля 2025, суббота, 0:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп во второй раз продлил сроки продажи TikTok

  • 4.04.2025, 23:33
Трамп во второй раз продлил сроки продажи TikTok

Еще на 75 дней.

Президент США Дональд Трамп во второй раз на 75 дней продлил срок, в течение которого китайская компания ByteDance обязана продать принадлежащую ей популярную соцсеть TikTok.

Соответствующие сообщения Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

«Соглашение требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю исполнительный приказ, чтобы сохранить TikTok в рабочем состоянии еще на 75 дней. (…) Мы не хотим, чтобы TikTok „ушел в тень“. Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить соглашение. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», — заявил президент США.

Как сообщили CNBC в компании ByteDance, она ведет переговоры с правительством США и отметили, что любая сделка будет подлежать утверждению в соответствии с китайским законодательством.

«Соглашение еще не подписано. Осталось решить ключевые вопросы», — заявили представители ByteDance.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко