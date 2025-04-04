Трамп во второй раз продлил сроки продажи TikTok
- 4.04.2025, 23:33
Еще на 75 дней.
Президент США Дональд Трамп во второй раз на 75 дней продлил срок, в течение которого китайская компания ByteDance обязана продать принадлежащую ей популярную соцсеть TikTok.
Соответствующие сообщения Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social.
«Соглашение требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю исполнительный приказ, чтобы сохранить TikTok в рабочем состоянии еще на 75 дней. (…) Мы не хотим, чтобы TikTok „ушел в тень“. Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить соглашение. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», — заявил президент США.
Как сообщили CNBC в компании ByteDance, она ведет переговоры с правительством США и отметили, что любая сделка будет подлежать утверждению в соответствии с китайским законодательством.
«Соглашение еще не подписано. Осталось решить ключевые вопросы», — заявили представители ByteDance.