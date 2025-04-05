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Американский остров оказался на передовой борьбы за Арктику

  • 5.04.2025, 2:33
  • 1,058
Американский остров оказался на передовой борьбы за Арктику

Его жители начали учить русский язык.

Жители американского острова Малый Диомид на Аляске начали учить русский язык на случай нападения России. Об этом сообщает The Economist.

Остров находится рядом с островом Ратманова — самой восточной точкой России — журналисты называют его «передовой арктической схватки» между РФ и США.

Острова находятся в 3,5 км друг от друга в центре Берингова пролива и зимой, когда замерзает вода, от одного к другому можно добраться менее чем за полчаса. Но никто этого не делает, потому что российские военные выпускают сигнальные ракеты и угрожают спустить собак в случае нарушения границы. «Мы наблюдаем за ними, а они за нами», — говорит житель Малого Диомида Эдвард.

Раньше жители островов общались друг с другом, однако сейчас перестали из-за обострения отношений между Россией и США.

Репортер The Economist пишет, что в один из дней пребывания на острове его отругал мужчина, подслушавший, как они с Эдвардом включали русскую музыку на старом радиоприемнике.

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