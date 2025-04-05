Американский остров оказался на передовой борьбы за Арктику
- 5.04.2025, 2:33
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Его жители начали учить русский язык.
Жители американского острова Малый Диомид на Аляске начали учить русский язык на случай нападения России. Об этом сообщает The Economist.
Остров находится рядом с островом Ратманова — самой восточной точкой России — журналисты называют его «передовой арктической схватки» между РФ и США.
Острова находятся в 3,5 км друг от друга в центре Берингова пролива и зимой, когда замерзает вода, от одного к другому можно добраться менее чем за полчаса. Но никто этого не делает, потому что российские военные выпускают сигнальные ракеты и угрожают спустить собак в случае нарушения границы. «Мы наблюдаем за ними, а они за нами», — говорит житель Малого Диомида Эдвард.
Раньше жители островов общались друг с другом, однако сейчас перестали из-за обострения отношений между Россией и США.
Репортер The Economist пишет, что в один из дней пребывания на острове его отругал мужчина, подслушавший, как они с Эдвардом включали русскую музыку на старом радиоприемнике.