Politico: Цукерберг приобрел один из самых дорогих домов в Вашингтоне 5.04.2025, 4:00

Марк Цукерберг

За $32 миллиона.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг приобрел один из самых дорогих домов в Вашингтоне – особняк площадью более 1400 квадратных метров за $23 млн наличными. Об этом пишет Politico.

Имя покупателя сначала держали в тайне, но впоследствии компания Meta подтвердила, что дом действительно принадлежит Цукербергу и его супруге Присцили Чан.

В Meta объяснили, что покупка связана с намерением Цукерберга проводить больше времени в столице США – компания активно занимается политическими вопросами, связанными с технологическим лидерством.

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