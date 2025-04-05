Politico: Цукерберг приобрел один из самых дорогих домов в Вашингтоне
- 5.04.2025, 4:00
За $32 миллиона.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг приобрел один из самых дорогих домов в Вашингтоне – особняк площадью более 1400 квадратных метров за $23 млн наличными. Об этом пишет Politico.
Имя покупателя сначала держали в тайне, но впоследствии компания Meta подтвердила, что дом действительно принадлежит Цукербергу и его супруге Присцили Чан.
В Meta объяснили, что покупка связана с намерением Цукерберга проводить больше времени в столице США – компания активно занимается политическими вопросами, связанными с технологическим лидерством.