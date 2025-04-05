Жена Буданова тайно выезжала в США для лечения последствий отравления
- 5.04.2025, 5:33
В Украине возможности «современного лечения отравления тяжелыми металлами» ограничены.
Марианна Буданова, жена главы ГУР Кирилла Буданова, в декабре 2024 года выезжала в США для лечения последствий химического отравления, сообщает со ссылкой на несколько источников американская журналистка Кэти Ливингстон.
Свою версию событий журналистка опубликовала 4 апреля в соцсети Х. На публикацию обратил внимание сайт New Voice.
По версии источников Ливингстон, Буданову тайно вывозили в США в декабре 2024 года — более чем через полтора года после ее отравления (в частности — мышьяком и ртутью).
«Марианна сначала выздоровела после лечения в 2023 году, но в конце 2024 года снова серьезно заболела — обычная картина при отравлении мышьяком и ртутью, как говорят эксперты», — утверждает журналистка.
По словам источников Ливингстон, американские военные медики пригласили Буданова на лечение в США — после того, как узнали об ухудшении состояния ее здоровья. Как пишет журналистка, в Украине возможности «современного лечения отравления тяжелыми металлами» ограничены.
«В прошлом месяце она (Марианна Буданова — ред.) впервые после отравления появилась на публике на одном из мероприятий. Ее отравление — как жены высокопоставленного сотрудника разведки Украины — и ее „тайное лечение за границей“ показывают, насколько личными и постоянными остаются угрозы для тех, кто находится на передовой войны в Украине», — подытожила Ливингстон.